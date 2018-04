Er hat sich getraut: Schlagerstar Patrick Lindner (57) ist seit acht Jahren glücklich mit seinem Manager Peter Schäfer (58) liiert – gemeinsam leben die beiden mit Patricks Adoptivsohn Daniel in einer gemeinsamen Wohnung in München. Im Urlaub in der Dominikanischen Republik konnte der Musiker nun nicht mehr länger warten: Er machte seinem Traumprinzen einen rührenden Heiratsantrag am Strand. Jetzt sind die Turteltauben offiziell verlobt.

„Was gibt es Schöneres für zwei Menschen, die sich so lieb haben, als dich an so einem Ort zu fragen: 'Willst du mich heiraten?'", ging er der Bild zufolge vor seinem Liebsten auf die Knie. Ohne zu zögern, antwortete Peter: "Ja, ich will." Nun, da es das Gesetz erlaubt, wolle der "Baby Voulez Vous"-Interpret endlich die Möglichkeit nutzen, den Bund der Ehe mit seinem gleichgeschlechtlichen Partner einzugehen. Schließlich ist er sich sicher, dass der 58-Jährige der Richtige ist: „Ich glaube, dass er und ich uns lange genug geprüft haben, um zu wissen, dass wir für immer zusammenbleiben wollen“, verriet er.

Schon vor fast vier Jahren wusste Patrick, dass er dieses Mal seine große Liebe gefunden habe. "Er ist der Mann meines Lebens. Er gibt mir Rückhalt und Sicherheit. Ich vertraue niemandem mehr als ihm. Mit ihm möchte ich alt werden", schwärmte der gebürtige Münchner damals gegenüber dem Express.

Hannes Magerstaedt / Freier Fotograf Patrick Lindner und Peter Schäfer auf der Theresienwiese

Hannes Magerstaedt / Freier Fotograf Patrick Lindner und Peter Schäfer in München

Hannes Magerstaedt / Freier Fotograf Patrick Lindner und Peter Schäfer in München

