Ist das die nächste Sendung, bei der Promis an ihre Grenzen gehen? Sat.1 bringt mit "Die Herzblut-Aufgabe – Promis in der Pflege" eine neue Reportagereihe heraus. Dabei sollen deutsche Medienpersönlichkeiten am eigenen Leib erfahren, wie herausfordernd der Beruf einer Pflegefachkraft ist. Ab dem 18. Oktober können die Zuschauer die Pflegepraktika der Promis im Krankenhaus verfolgen. Mit dabei sind unter anderem Wayne Carpendale (44), Lilly Becker (45) und Jorge González (54)!

Die Promis werden auf verschiedenen Stationen eingesetzt. "Es gibt ein paar Momente in meinem Leben, an die ich mich zurückerinnern werde – und das wird einer sein", sprudelt es aus Moderator Wayne im Trailer der Show heraus – er soll das Pflegepersonal in der Un­fall­chi­r­ur­gie einer Berliner Klinik begleiten. Die Ex-Frau von Boris Becker (53) wird wiederum mit der Pflege von älteren Menschen in Berührung kommen. Und Let's Dance-Jurymitglied Jorge packt in der Pädiatrie, also der Abteilung für erkrankte Kinder, mit an.

Emotional könnte es auch bei Promi-Praktikantin Jenny Elvers (49) werden – sie wird in der Frühchen-Station mithelfen. "Ich glaube nicht, dass das einfach wird", vermutet Jenny schon in der Vorschau. Und auch für Faisal Kawusi (30) könnte es herausfordernd werden – denn bei seinem Einsatz wird es der Komiker mit Krebspatienten zu tun haben. Und schließlich erfährt Schlagerstar Patrick Lindner (61), wie Menschen mit Hals-Nasen-Ohren-Erkrankungen und Problemen mit Fettleibigkeit geholfen wird.

Instagram / jorgechicaswalk Jorge González in Griechenland, Oktober 2021

Instagram / lillybeckerofficial Lilly Becker im Oktober 2021

Getty Images Jenny Elvers und ihr Sohn Paul auf der Berlinale 2020

