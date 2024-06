Sekundenschlaf: Patrick Lindner entkam knapp Autounfall

Patrick Lindner (63) ist noch einmal mit dem Schrecken davongekommen! Wie der Schlagersänger in einem Interview mit Das Neue Blatt verrät, hatte er sich noch im letzten Moment aus einer brenzligen Situation retten können. Bei der Autofahrt nach einem anstrengenden Auftritt in München fiel Patrick in einen Sekundenschlaf und geriet dabei unbemerkt auf die Gegenfahrbahn. Nur einige Augenblicke, bevor er in einen entgegenkommenden LKW zu krachen drohte, hatte er seine Augen geöffnet und konnte den Beinahe-Unfall noch um ein Haar abwenden.

Laut ihm sei dies auf ein übersinnliches Erlebnis zurückzuführen. Der Sänger beschreibt in dem Interview, dass sich eine Hand auf seine Schulter gelegt und eine sanfte Stimme ihn dazu aufgefordert habe, die Augen zu öffnen. Daraufhin habe er das Lenkrad seines Wagens herumgerissen und die Katastrophe somit in letzter Sekunde abgewendet. Der Schlagerstar ist sich sicher: "Mein Schutzengel hat mir das Leben gerettet."

Patrick steht bereits seit 35 Jahren auf der Bühne und zählt seither zu den bekanntesten Schlagerstars Deutschlands. In den ersten Jahren seiner Karriere führte der Sänger eine Art Doppelleben – denn zunächst hatte er verschwiegen, dass er homosexuell ist. Im Jahr 1999 folgte jedoch sein öffentliches Outing. Damit war er einer der ersten Sänger der eher konservativen Schlagerwelt, der sich als homosexuell geoutet hatte. Mit seinem langjährigen Partner Peter Schäfer, den er bereits 2014 heiraten wollte, war er schließlich vor vier Jahren vor den Traualtar getreten.

Getty Images Patrick Lindner, Schlagersänger

Getty Images Patrick Lindner mit Ehemann Peter Schäfer

