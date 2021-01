Traurige Neuigkeiten für die Bush-Dynastie. Nancy Walker Bush Ellis wurde in eine der wohl berühmtesten US-amerikanischen Politiker-Familien hineingeboren, die bisher sogar zwei Präsidenten der Vereinigten Staaten stellte: Ihren Bruder George H. W. Bush (✝94) sowie ihren Neffen George W. Bush (74). Auch die Elite-Uni-Absolventin schlug eine politische Karriere ein und war als Wahlkampfmanagerin und als Umweltschützerin tätig. Im Alter von 94 Jahren starb Nancy nun.

Das gab nun ihre trauernde Familie bekannt, wie The Sun berichtet. Die Politikerin soll am Sonntag in einer Einrichtung für betreutes Wohnen in Concord, einer Stadt im US-Bundesstaat Massachusetts, verstorben sein. Ihr Sohn Alexander Ellis III. – eines ihrer insgesamt vier Kinder – bestätigte bereits die Todesursache seine Mutter. Ihm zufolge ist Nancy an Komplikationen im Zusammenhang mit der aktuell weltweit grassierenden Krankheit gestorben.

Ihr Ehemann Alexander B. Ellis II. starb bereits 1989 im Alter von 67 Jahren nach einem Schlaganfall. Nancys Neffe George, dessen einzige Tante väterlicherseits sie war, meldete sich nach der erschütternden Nachricht von ihrem Tod noch nicht zu Wort.

Getty Images Die Familie Bush in Washington DC im Januar 2005

Getty Images George W. H. Bush im Weißen Haus in Washington DC im Januar 2009

Getty Images George W. Bush in Washington DC im Dezember 2018

