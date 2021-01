Nach der Trennung von ihrem Ex Jay Rutler machte Kristin Cavallari (34) zunächst ein Geheimnis aus ihrem Liebesleben. Obwohl schon im Dezember erste Knutsch-Fotos von ihr und Comedian Jeff Dye aufgetaucht waren, die die Gerüchteküche natürlich mächtig zum Brodeln brachten, äußerte sie sich nicht zu ihrem Beziehungsstatus. Doch nun ist Schluss mit der Heimlichtuerei: Auf Social Media machte Jeff seine Liebe zu Kristin offiziell.

Der Komiker ging am Wochenende live auf Instagram – zusammen mit der US-Paradise Hotel-Moderatorin. Auf die Frage eines Followers erklärte er, dass seine längste Beziehung mehr als vier Monate ging und verriet in demselben Atemzug, dass er diese aktuell mit Kristin führe. "Oh, süßer Jeffy", meinte diese angesichts des Pärchen-Outings. Bevor sie den Chat beendeten, sagten beide noch die drei magischen Worte: "Ich liebe dich."

Doch wie eroberte der 37-Jährige das Herz der Reality-TV-Beauty? Klar, mit seinem Humor. Zuletzt erklärte ein Insider gegenüber People: "Er bringt sie zum Lachen und sie genießt seine Gesellschaft. Sie hat eine tolle Zeit mit ihm." Seid ihr überrascht, dass die beiden ein Paar sind? Stimmt ab!

Instagram / kristincavallari Die Schauspielerin Kristin Cavallari

Getty Images Comedian Jeff Dye

Getty Images Kristin Cavallari im Januar 2020 in Beverly Hills

