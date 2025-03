Diesen Dating-Tipp gibt Kristin Cavallari ihrer Tochter

Kristin Cavallari (38) gibt bei einer Live-Aufnahme ihres Podcasts "Let's Be Honest" in New York einen besonderen Einblick in ihre Gedanken zur Erziehung ihrer Tochter Saylor. Die neun Jahre alte Saylor sei zwar noch weit vom Dating entfernt, doch Kristin hat klare Worte für die Art von Ratschlägen, die sie ihrer Tochter später mit auf den Weg geben möchte. "Ich denke, es ist wichtig, dass sie wirklich auf ihr Bauchgefühl hört", erklärt die dreifache Mutter vor ihrem Publikum. Sie wolle ihrer Tochter vermitteln, dass sie sich selbst lieben soll, um niemals Dinge hinzunehmen, die nicht gut für sie seien. "Saylor ist tough, sie ist wortwörtlich meine Mini-Version", fügt Kristin hinzu.

Das Thema ihrer Kinder ist für die ehemalige The Hills-Darstellerin keineswegs neu. Mit ihrem Ex-Mann, dem früheren Football-Profi Jay Cutler (41), hat sie drei gemeinsame Kinder: Camden, Jaxon und die kleine Saylor. In der Vergangenheit zeigte Kristin ihre Kinder nur selten auf Social Media, doch in letzter Zeit lässt sie ihre Fans vermehrt an ihrem Alltag teilhaben. So präsentierte sie beispielsweise im Februar auf Instagram eine Fotoreihe mit Saylor, die die beiden bei winterlichen Aktivitäten und beim gemeinsamen Backen zeigt. Auch Sohn Camden war im vergangenen Jahr in ihren Stories zu sehen – Kristin erklärte hierzu, dass sie die Gesichter ihrer Kinder bislang bewusst aus der Öffentlichkeit herausgehalten habe, ihnen aber jetzt mehr Wahlmöglichkeiten überlassen möchte.

Neben ihrer Rolle als Mutter sorgt Kristin weiterhin dafür, dass ihr Leben in der Öffentlichkeit von Fans mitverfolgt werden kann. Als Unternehmerin, Designerin und Reality-Star bleibt sie vielseitig beschäftigt – doch ihre Kinder scheinen bei all dem Trubel immer an erster Stelle zu stehen. Besonders zwischen Kristin und ihrer einzigen Tochter herrscht eine enge Bindung. Sie beschreibt sie nicht nur als ihr Ebenbild, sondern hat in Interviews auch betont, wie sehr sie den gemeinsamen Alltag genieße – sei es beim Kochen oder bei spaßigen Outdoor-Aktivitäten. Fans lieben es, wie offen Kristin ihre Gedanken und kleinen Familienmomente teilt und dabei stets bodenständig wirkt.

Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari mit ihrer Tochter Saylor

Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari und Jay Cutler mit ihren Kindern

