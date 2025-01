Kristin Cavallari nahm wegen Vater schon als Kind Drogen

Um ihre innere Ruhe zu finden, musste Kristin Cavallari (37) ihren Vater aus ihrem Leben verbannen. Diese Entscheidung liegt schon mehrere Jahre zurück, doch zu Gast im Podcast "Dumb Blonde" offenbarte die The Hills-Berühmtheit nun, wie schwer ihre Kindheit wirklich war. "Mein Vater ist ein typischer Narzisst", berichtete sie im Gespräch mit Bunnie Xo und gab zu: "Ich hatte eine Menge Traumata." Um ihrem Familienalltag zu entfliehen, habe die Schauspielerin bereits in der achten Klasse angefangen, Alkohol zu trinken und Marihuana zu konsumieren. Außerdem habe sie sich auf ungesunde Beziehungen eingelassen, um die Liebe zu erfahren, die sie zu Hause nicht kannte.

Inzwischen hat Kristin drei Kinder, die sie gemeinsam mit ihrem Ex Jay Cutler (41) großzieht. In ihrem eigenen Podcast "Let's Be Honest" erklärte die US-Amerikanerin vor einem Jahr, dass sie den Kontakt mit ihrem Vater ihnen zuliebe abgebrochen habe. "Aber wenn du jetzt anfängst, dich mit meinen Kindern anzulegen, dann mache ich das nicht mehr mit", begründete sie ihre Entscheidung damals. Rückblickend war die TV-Bekanntheit sehr froh darüber: "Es war ehrlich gesagt das Beste, was ich je getan habe. Ich habe nicht einmal gemerkt, dass mein Vater ein Narzisst war, bis ich erwachsen war."

In den vergangenen Jahren machte Kristin immer wieder mit hochkarätigen Romanzen auf sich aufmerksam. Neben Jay datete die 37-Jährige auch Hollywoodstar Jason Statham (57) und Sänger Morgan Wallen. Im Interview bei "Dumb Blonde" plauderte sie aus, dass sie sich momentan mit einem ehemaligen Profisportler treffe. "Er ist vor ein paar Jahren in den Ruhestand gegangen, und ich liebe es einfach, mich mit ihm zu unterhalten", schwärmte das Model.

Kristin Cavallari mit ihrem Sohn Camden

Kristin Cavallari, Realitystar

