"The Hills"-Kristin Cavallari teilt erstes Bild von Sohn

Reality-TV-Star Kristin Cavallari (38) hat zum ersten Mal das Gesicht ihres Sohnes Jaxon (10) gezeigt. Der seltene Schnappschuss des 10-Jährigen wurde von ihr in einer Story auf Instagram veröffentlicht und zeigt ihn dabei, wie er ein Poster bemalt, das seine Mitschüler auffordert, ihn zum Bürgermeister zu wählen. Jaxon, der 2014 geboren wurde, ist eines der drei Kinder, die Kristin mit ihrem Ex-Mann – dem ehemaligen Footballspieler Jay Cutler (41) – hat. Neben Jaxon haben die beiden noch Sohn Camden (12) und Tochter Saylor (9).

In der Vergangenheit war Kristin sehr zurückhaltend damit, Bilder ihrer Kinder zu teilen, und zeigte deren Gesichter nur selten. Doch in den letzten Monaten hat sie diese Regel nach und nach gelockert. So zeigte sie erst kürzlich Tochter Saylor bei einem Eishockeyspiel der Nashville Predators und Sohn Camden bei einer gemeinsamen Küchensession, bei der sie zusammen Kürbis-Gewürzsirup zubereiteten. Kristin erklärte dazu, dass ihre Entscheidung, die Gesichter ihrer Kinder zu zeigen, auf deren Wunsch basiert. "Er ist mit seinen 12 Jahren reif genug, um das selbst zu entscheiden", sagte sie über Camden im September 2024.

Kristin, die durch die Serien "Laguna Beach" und "The Hills" bekannt wurde, hat nach ihrer Scheidung im Jahr 2020 wiederholt Einblicke in ihr Familienleben gegeben. Gleichzeitig sprach sie offen über die Herausforderungen des gemeinsamen Elternseins mit Jay, den sie in Interviews als "pathologischen Lügner" bezeichnete. Obwohl es beruflich für Kristin, die inzwischen ihre eigene Schmuck- und Modelinie führt, gut läuft, priorisiert sie ihre Familie. Ihr derzeitiger Ansatz, den Kindern die Entscheidung über ihre öffentliche Präsenz zu überlassen, scheint Teil ihres Bemühens zu sein, ihnen Eigenverantwortung im Umgang mit Medien zu lehren.

Anzeige Anzeige

Instagram / kristincavallari Jaxon Cutler, Sohn von Kristin Cavallari und Jay Cutler, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari mit ihrem Sohn Camden

Anzeige Anzeige