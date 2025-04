Kristin Cavallari teilt seltenes Foto ihres Sohnes Jaxon

Reality-TV-Star Kristin Cavallari (38) hat ihre Fans überrascht, indem sie auf Instagram ein seltenes Foto mit ihrem Sohn Jaxon (10) teilte. Aufgenommen wurden die Bilder bei einem Basketballspiel und in einem Fast-Food-Restaurant. In ihrer Story schrieb sie scherzhaft: "Leistungssport ist nichts für Schwächlinge. Eigentlich wäre jetzt Schlafenszeit – und wir haben noch nicht mal angefangen." Die Resonanz ihrer fast fünf Millionen Follower ließ nicht lange auf sich warten. Viele staunten, wie sehr Jaxon seiner berühmten Mutter ähnlich sieht und bezeichneten ihn als ihr "Mini-Me". Kristin, die auch Tochter Saylor (9) und Sohn Camden (12) mit ihrem Ex-Mann Jay Cutler (41) hat, zeigt ihre Kinder nur selten in der Öffentlichkeit.

Erst im September entschied sich Kristin, ihren ältesten Sohn Camden erstmals der sozialen Medienwelt zu präsentieren. Dies erklärte sie mit der Aussage, dass ihre Kinder nun alt genug seien, um selbst zu entscheiden, ob sie auf Online-Plattformen sichtbar sein möchten. Ihre Tochter Saylor war kürzlich ebenfalls in einer Instagram-Story zu sehen – allerdings nur aus der Seitenansicht, während sie ihrer Mutter in der Küche half. Trotz ihres neuen Ansatzes, ab und zu Einblicke in das Leben ihrer Kinder zu geben, bleibt Kristin sehr bedacht darauf, deren Privatsphäre so weit wie möglich zu schützen.

Seit ihrem Durchbruch mit der Serie "Laguna Beach" hat Kristin mehrfach betont, wie wichtig ihr Familie und Privatsphäre sind. Nach ihrer Scheidung von Jay im Jahr 2020 fokussierte sich Kristin auf ihre drei Kinder und baute parallel ihre Karriere als Unternehmerin weiter aus.

Kristin Cavallari, Realitystar

Kristin Cavallari, Influencerin

