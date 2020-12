Kristin Cavallari (33) ist offenbar wieder verliebt! Im April gab die US-amerikanische Reality-TV-Darstellerin bekannt, dass sie und ihr Mann Jay Cutler (37)sich nach zehn Jahren Beziehung und sieben Jahren Ehe scheiden lassen wollen. Inzwischen ist Kristin aber wohl über die Trennung hinweg: Sie soll sogar schon wieder einen neuen Mann an ihrer Seite haben – den Comedian Jeff Dye. Doch auch wenn sich die beiden noch nicht öffentlich zu ihrer vermeintlichen Liaison äußerten, scheinen sie ihre Zuneigung zueinander nicht verstecken zu können: Sie wurden beim Knutschen erwischt!

Paparazzi-Bilder, die unter anderem The Sun vorliegen, zeigen die "Laguna Beach"-Darstellerin und den Komiker zusammen in einem Luxus-Resort in Mexiko. Machen sie dort etwa schon ihren ersten gemeinsamen Liebes-Urlaub? Zumindest wirken Kristin und Jeff auf den Fotos sehr vertraut: Sie tanzen eng an eng, teilweise sogar eng umschlungen – und küssen sich.

Schon im Oktober tauchten die ersten gemeinsamen Aufnahmen von Kristin und Jeff auf. Von einem Kuss war damals aber noch nicht die Rede. Die beiden sollen in einer Bar in Chicago lediglich gekuschelt haben. Erst einen Monat später behauptete ein Insider gegenüber US Weekly, die TV-Stars beim Knutschen in Nashville gesehen zu haben. Ein Bild gab es dazu aber nicht.

Anzeige

Getty Images Jay Cutler und Kristin Cavallari im Dezember 2019 in Nashville

Anzeige

Getty Images Jeff Dye, Komiker

Anzeige

Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari, Reality-TV-Star

Anzeige

Denkt ihr, dass sich Jeff und Kristin bald zu den Liebesgerüchten äußern werden? Ja, da bin ich mir sicher! Nein, ich denke nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de