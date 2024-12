Kristin Cavallari datet jetzt einen ehemaligen Profisportler

Kristin Cavallari (37) hat verraten, dass sie wieder jemanden datet. In einer aktuellen Folge des Podcasts "Dumb Blonde" plauderte der Reality-TV-Star über die neue Romanze. Ihren neuen Partner wollte Kristin zwar nicht namentlich nennen, beschrieb ihn aber als einen "guten Kerl", der "alle Kriterien erfüllt". Es handle sich um einen ehemaligen Athleten Anfang 40, der wie sie bereits Kinder aus einer früheren Beziehung habe. "Er ist vor ein paar Jahren in den Ruhestand gegangen, und ich liebe es einfach, mich mit ihm zu unterhalten", schwärmte sie. Nach der gescheiterten Beziehung zu Mark Estes (25), die erst drei Monate zurückliegt, hat die dreifache Mutter also augenscheinlich wieder Schmetterlinge im Bauch.

Die Beziehung mit Mark, ihrem vorherigen Freund, hielt sieben Monate. Ihre unterschiedlichen Vorstellungen von der Zukunft hätten letztlich zur Trennung geführt, wie Us Weekly berichtete. Laut Insidern wollte Mark sich niederlassen und eine Familie gründen, während Kristin "sehr zufrieden mit ihrem Leben und ihrer Familie" war. Auch der Altersunterschied – Kristin ist fast 13 Jahre älter als ihr Ex-Freund – habe eine Rolle gespielt. Die Unternehmerin war zuvor von 2013 bis 2022 mit dem ehemaligen NFL-Spieler Jay Cutler (41) verheiratet. Er ist der Vater ihrer drei Kinder Camden (12), Jaxon (10) und Saylor (9). Jay ist mittlerweile mit Samantha Robertson verlobt und pflegt nach einigen Höhen und Tiefen wieder ein besseres Verhältnis zu seiner Ex-Partnerin.

Kristin ist und bleibt stets für ihre Offenheit bekannt. In der Podcast-Folge verriet sie sogar, dass sie einst kurze, aber unverbindliche Beziehungen mit Schauspieler Jason Statham (57) und Sänger Morgan Wallen hatte. Letzteren beschrieb sie augenzwinkernd als einen "tollen F*ck-Kumpel" und gestand, dass sie in dieser Zeit nur nach einem "Spaßpartner in Nashville" gesucht habe, wo beide auch geschäftlich tätig sind. Die 37-Jährige vertreibt dort ihre Schmuckmarke "Uncommon James", während Morgan ein Restaurant besitzt. Trotz ihrer turbulenten Beziehungsgeschichte bleibt Kristin zuversichtlich, was ihre aktuelle Romanze angeht: "Das könnte genau das sein, was ich gebraucht habe."

Instagram / markestes_1 Kristin Cavallari und Mark Estes, März 2024

Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari und Jay Cutler mit ihren Kindern

