So ähnlich sehen sich Kristin Cavallari und ihre Tochter

Kristin Cavallari (38), bekannt aus der Realityshow The Hills, hat auf Instagram seltene Einblicke in ihr Leben mit ihrer Tochter Saylor (9) gewährt. Gemeinsam mit ihrem neun Jahre alten Nachwuchs hat die 38-Jährige Schmuckstücke für ihre Brand "Uncommon James" entworfen. Auf einem Foto sind die beiden an einem langen Tisch zu sehen, wie sie mit verschiedenen Schmuckteilen arbeiten. Kristin strahlte dabei sichtlich stolz und kommentierte das Zusammensein mit den Worten: "So fühlt es sich an, mit seiner Mutter Schmuck zu designen." Die Fans reagierten begeistert auf die vertrauten Momente zwischen Mutter und Tochter sowie die auffällige Ähnlichkeit der beiden.

Bereits 2017 gründete Kristin ihre Schmuckmarke und gab ihr den ungewöhnlichen Namen "Uncommon James", eine Hommage an den zweiten Vornamen ihrer Tochter und ihres verstorbenen Bruders. Die Zusammenarbeit mit ihrer Tochter trägt nun weitere Früchte: Gemeinsam kreierten sie die neue Kinderlinie "Saylor's Summer Break". Die Kollektion umfasst bunte, verspielte Designs zu erschwinglichen Preisen und spiegelt Kristins Stil wider, der ihr von Anfang an bei ihrer Marke wichtig war. Neben Bildern von den beiden beim Schmuckdesignen veröffentlichte Kristin auch ein niedliches Selfie auf ihrem Social-Media-Account, das die Mutter-Tochter-Bindung unterstreicht.

Kristin, die Mutter von drei Kindern aus ihrer geschiedenen Ehe mit Ex-NFL-Spieler Jay Cutler (41) ist, zeigt ihre Sprösslinge nur selten in der Öffentlichkeit. In den vergangenen Monaten hat sie die Gesichter ihrer Kids jedoch etwas häufiger auf Social Media präsentiert, was ihre Follower sehr freut. So schwärmten Fans nicht nur von der Ähnlichkeit zwischen Saylor und ihrer Mutter, sondern auch von Jaxon, Kristins zehnjährigem Sohn, der kürzlich in einem Posting zu sehen war. Kristin betonte in der Vergangenheit mehrfach, dass ihre Kinder nun alt genug seien, um selbst entscheiden zu dürfen, ob sie in sozialen Medien sichtbar sein möchten, jedoch bleibt sie weiterhin darauf bedacht, deren Privatsphäre weitestgehend zu schützen.

Anzeige Anzeige

Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari mit ihrem Sohn Jaxon

Anzeige Anzeige