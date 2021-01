Klare Ansage von Anne Wünsche (29)! Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin sorgte mit ihrem turbulenten Liebesleben und ihrer Arbeit als Influencerin in der Vergangenheit immer mal wieder für Aufsehen – inklusive dem ein oder anderen Shitstorm. So auch vor einigen Tagen: Weil Anne mit ihren Kids und einem Freund trotz der noch immer anhaltenden gesundheitlichen Situation in den Urlaub geflogen war, brach erneut eine Hate-Welle über die 29-Jährige hinein. Für Anne aber scheinbar kein Grund, um Trübsal zu blasen!

"Kann schon sein, dass sie sich wünschen, dass ich endlich aufgebe. Doch ich wache niemals auf, weil ich hier nur meinen Traum lebe", schreibt die Mutter zu einem Foto von sich auf Instagram, auf dem sie in einem roten T-Shirt gekleidet auf den Boden blickt. Mit den Zeilen aus dem Song "Fassade" von der Ex- DSDS-Teilnehmerin Alicia-Awa Beissert will die junge Frau ihren Kritikern offenbar eine klare Botschaft senden: Sie lässt sich nicht unterkriegen.

Am vergangenen Samstag hatte Anne aber noch ganz anders auf die unschönen Kommentare wegen ihres Urlaubstrips nach Lanzarote reagiert: "Egal, was ich mache ich kriege immer so einen krassen Shitstorm ab", ärgerte sich die junge Frau zu diesem Zeitpunkt noch über die Reaktionen ihrer Follower, gab aber auch zu verstehen, dass sie die Reise keineswegs bereuen würde.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünche im Januar 2021

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, 2020 in Berlin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

