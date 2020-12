Anne Wünsche (29) muss sich erneut vor ihren Fans rechtfertigen! Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin gönnt sich momentan, kurz nach Weihnachten eine Auszeit: Gemeinsam mit ihren Töchtern ist die Influencerin nach Lanzarote geflogen, um die Sonne auf der spanischen Insel zu genießen. Doch die Auslandsreise der Blondine passt nicht allen ihrer Follower – schließlich befindet sich Deutschland derzeit im harten Lockdown!

In ihrer Instagram-Story enthüllte Anne nun, wie viele negative Nachrichten sie wegen ihres Urlaubs erreicht hätten: "Ich kann verstehen, wenn viele Leute sauer sind, dass ich das einfach gemacht habe!", versicherte sie ihr Verständnis. Die 29-Jährige erklärte jedoch, sich aufgrund der aktuellen Fallzahlen in ihrer Heimat Berlin auf Lanzarote einfach sicherer zu fühlen. "Es ist nichts Verbotenes, zu fliegen. Man darf ausreisen, solange man sich an die Regeln hält. Und an die haben wir uns gehalten!", machte Anne ihren Standpunkt deutlich.

Dass sich Anne im Ausland aktuell wohler fühlt, ist vielen ihrer Kritiker jedoch relativ egal: Sie halten ihre Entscheidung, in die Sonne zu fliegen, für egoistisch. "Da hört bei mir jegliches Verständnis auf!", schimpfte eine Userin. Wie steht ihr zu dieser Problematik? Stimmt unten ab.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Netz-Star

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Urlaub, Dezember 2020

