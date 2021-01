Pop-Ikone Kylie Minogue (52) hat offenbar das Geheimnis ewiger Jugend gelüftet. Auf den roten Teppichen dieser Welt ist sie nach wie vor ein echter Hingucker. Und auch ihr anhaltender musikalischer Erfolg zeigt, dass sie in Sachen Lebensführung einiges richtig zu machen scheint. Unter anderem könnte das an ihrer gesunden Ernährung liegen, die ihr besonders am Herzen liegt. Doch was landet bei der Australierin genau im Kochtopf?

Wie sie dem Magazin Hello! jetzt verriet, setzt die 52-Jährige bei ihrem Ernährungsplan voll auf Obst, Gemüse und Proteine und zeigt Zucker und Milchprodukten die kalte Schulter. Mittags greift die "Can't Get You Out of My Head"-Interpretin gerne zu leichter Kost: Gegrillter Fisch mit Gemüse stehe häufiger auf dem Speisezettel. "Die Paleo-Diät erlaubt Fleisch, Fisch, Gemüse, Eier und Gewürze, da denken wir uns oft leckere Currys und Gerichte wie Lachs auf geröstetem Gemüse aus."

Auf zwei Dinge kann und will Kylie jedoch nicht verzichten: "So sehr ich auch auf meine gesunde Ernährung achte, ich bin einfach verrückt nach gutem Kaffee! In Australien, und besonders in Melbourne, gibt es überall großartige Cafés." Neben dem morgendlichen Heißgetränk ist im Hause Minogue auch abends ein kleines Laster erlaubt, nämlich das ein oder andere Glas Wein. "Ich liebe einfach Rosé mit seinem zarten Pink und dem mediterranen Flair, das er mitbringt."

Getty Images Kylie Minogue bei den GQ Men Of The Year Awards, 2019

Instagram / kylieminogue Kylie Minogue und Paul Solomons, Dezember 2019

Getty Images Kylie Minogue, Sängerin

