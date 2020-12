Kylie Minogue (52) ist ein absoluter Superstar – und das von Anfang an! Als die Sängerin in den 80er Jahren erstmals Musik veröffentlichte, wurde sie mit Hits wie "I Should Be So Lucky" auf einen Schlag weltweit bekannt. Auch heute kann sich Kylie vor Ruhm kaum retten. Mit ihrem neuesten Album ist ihr nun sogar etwas gelungen, was bisher noch keiner anderen Künstlerin geglückt ist.

1988 ging Kylie mit "Kylie" an den Start. Mittlerweile hat die 52-Jährige stolze 15 Studioalben rausgebracht und führte insgesamt acht Mal die britische Hitliste an. Ihr neuestes Werk "Disco" geht nun in die Geschichte ein. Durch die Nr. 1-Platzierung hat Kylie einen Rekord aufgestellt: Sie ist in allen fünf Jahrzehnten ihrer Karriere mit einer Platte an der Spitze der UK-Charts gelandet! Damit hat die Australierin sogar Legenden wie Elton John (73) und George Michael (✝53) übertroffen.

"Ich bin so froh, dass ich das nicht vorher wusste", beteuert Kylie am Freitagmorgen in der Jonathan Ross Show. Dieses Wissen hätte sonst nur den Druck erhöht – und der sei so oder so schon recht groß gewesen. Schließlich sei "Disco" aufgrund der Gesundheitskrise unter äußerst komplizierten Umständen entstanden: bei ihr zu Hause! Mithilfe von Decken, Kleiderstangen und Bettdecken habe sie sich in ihren eigenen vier Wänden ein provisorisches Aufnahmestudio eingerichtet.

