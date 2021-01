Christina Dimitriou (29) will sich ihren Traum erfüllen! Mit ihrer Teilnahme bei Temptation Island 2019 startete die Beauty ihre TV-Karriere. Vergangenes Jahr zog sie dann in die Ex On The Beach-Villa ein, wo sie mit ihrem Freund Aleksandar Petrovic (29) zusammenkam. Aktuell stellen sich die beiden dem Reality-TV-Experiment #CoupleChallenge, doch das wird noch lange nicht ihr letzter Auftritt gewesen sein. Die 29-Jährige wird ab dem 15. Januar bei der Dschungelcamp-Ersatzshow dabei sein. Promiflash verriet Christina bereits 2019, dass sie bei der Sendung teilnehmen will.

Kurz nach ihrer Teilnahme bei "Temptation Island" gab die Brünette im Promiflash-Interview zu: "Dschungel würde ich direkt mitmachen. Das ist eine riesengroße Herausforderung für mich, wenn ich da mitmachen könnte, weil das ist echt eine geile Sache." In der Dschungelshow hat sie nun die Chance, einen Platz im Original-Dschungelcamp 2022 zu erkämpfen. Aber wäre sie dem australischen Busch überhaupt gewachsen? "Wenn ich da mal das Angebot kriege, dann würde ich natürlich alles geben", erzählte Christina damals.

Damit ihr Traum in Erfüllung gehen kann, muss sich Christina in der Dschungelshow gegen ihre elf Mitstreiter durchsetzen. Die bissige TV-Bekanntheit verriet bereits, was für sie das Schlimmste wäre: "Ich habe eine riesengroße Angst vor Schlangen, Schlangen sind bei mir ganz schlimm. Aber Essen finde ich auch ganz schlimm. Alles andere würde ich machen."

