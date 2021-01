Was erwartet die Zuschauer bei der Dschungelcamp-Ersatzshow? Aufgrund der aktuellen Gesundheitslage wird die beliebte Reality-TV-Show nicht wie gewohnt in Australien, sondern in einem TV-Studio in Deutschland gedreht: Anstelle eines Camps im Busch beziehen die Kandidaten in diesem Jahr eine winzig kleine Hütte. Doch wie läuft das Konzept der Dschungelshow eigentlich genau ab? Die Moderatoren Sonja Zietlow (52) und Daniel Hartwich (42) sorgten jetzt endlich für Klarheit...

Insgesamt werden zwar zwölf VIPs an der Dschungelshow teilnehmen – doch die Kandidaten werden nicht gleichzeitig im Ersatz-Camp hausen: Drei Teilnehmer werden für drei Tage ins Tiny House ziehen – und während ihrer Zeit in der Hütte drei Dschungelprüfungen absolvieren. Aus den Dreier-Gruppen wählen die Zuschauer dann jeweils zwei ins Halbfinale, sodass letztendlich acht Promis um den Einzug ins Finale kämpfen werden. Auf was sich die Zuschauer in den finalen Folgen freuen dürfen, verrieten Sonja und Daniel bislang allerdings noch nicht.

Und dieses Showkonzept kommt bei den Dschungel-Fans so gar nicht gut an – auf Twitter machten einige Zuschauer ihrem Ärger Luft. "Also alle drei Tage jeweils drei Kandidaten, das hätte man sich dann aber auch sparen können", "Wir sehen heute also nur drei Leute?" oder auch "Bei drei Kandidaten gibt es keinen Gruppenzoff", beklagten sich beispielsweise zwei Nutzer im Netz. "Also ich finde die Variante in Ordnung", meinte hingegen ein anderer User.

TVNOW / Stefan Gregorowius Mike Heiter, Zoe Saip und Frank Fussbroich in der Dschungelshow 2021

TVNOW / Stefan Menne Moderatoren-Duo Daniel Hartwich und Sonja Zietlow mit Dr. Bob

TVNOW / Stefan Menne Daniel Hartwich, Moderator

