Hat Miley Cyrus (28) wieder Schmetterlinge im Bauch? Die Sängerin war zuletzt mit Musiker Cody Simpson (24) liiert – doch ihre Beziehung scheiterte im vergangenen Sommer. Seitdem wurde es in Sachen Liebe ziemlich ruhig um die US-Amerikanerin, sie gab vor wenigen Wochen lediglich zu: Sie habe momentan ziemlich viel FaceTime-Sex. Die Frage ist nur: mit wem? Etwa mit dem Unbekannten, mit dem sie nun zusammen gesichtet wurde?

Am vergangenen Mittwoch war Miley mit einem Mann am Strand von Malibu unterwegs. Die beiden picknickten dort und spazierten am Wasser entlang, wie Paparazzi-Aufnahmen von The Sun zeigen. Eindeutige Hinweise, dass sie wirklich ein Paar sein könnten, geben sie allerdings nicht. Auf den Fotos haben sie keinen Körperkontakt und scheinen sich eher als Freunde zu einem entspannten Ausflug getroffen zu haben.

Während der Beziehungsstatus von Miley Rätsel aufgibt, ist ihr Ex Cody ganz offensichtlich wieder in festen Händen. An den Weihnachtstagen teilte der Australier auf Instagram süße Schmusefotos mit dem Model Marloes Stevens. "Ich habe solches Glück, sie kennengelernt zu haben", schwärmte er zudem auf seinem Account.

Anzeige

P&P / MEGA Cody Simpson und Miley Cyrus

Anzeige

Getty Images Miley Cyrus im April 2019 in Los Angeles

Anzeige

Instagram / codysimpson Cody Simpson und Marloes Stevens im Dezember 2020

Anzeige

Denkt ihr, Miley datet den Unbekannten? 171 Stimmen 83 Ja, mit Sicherheit! 88 Nee, das glaube ich nicht.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de