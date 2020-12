Ist Cody Simpson (23) wieder glücklich vergeben? Der Sänger war zuletzt mit Miley Cyrus (28) zusammen – doch ihre Liebe zerbrach im Sommer. Im November tauchten dann auf einmal Fotos auf, die nahe legten, dass sich der Blondschopf nach der Trennung wieder ins Datingleben gestürzt hatte: Er turtelte in einem Restaurant ganz ungeniert mit einer unbekannten Schönheit. Macht Cody seine Beziehung zu genau dieser neuen Frau jetzt im Netz offiziell?

An Weihnachten zeigte sich der Schwimmer an der Seite von Freunden bei einem üppigen Essen. Mit dabei: sein Flirt vom vergangenen Monat. In einem Instagram-Clip richten sie zusammen auf einer Platte Oliven an – auf einem weiteren Foto schmusen die zwei glücklich lächelnd miteinander. Doch nicht nur diese Aufnahmen geben Hinweise darauf, dass er in der Beauty eine neue Liebe gefunden haben könnte – er schreibt zu dem Turtel-Pic: "Ich habe das Glück, dass ich sie kennengelernt habe."

Doch wer ist seine vermeintliche Neue? Auf ihrem Social-Media-Profil kann man mehr über sie erfahren: So heißt sie Marloes Stevens, wohnt in Los Angeles und arbeitet als Model. Auch in ihrer Story taucht Cody am Rande eines Fotos auf – doch sie macht ebenfalls nicht ganz klar, wie eng ihr Verhältnis zu dem Musiker tatsächlich ist.

Instagram / codysimpson Cody Simpson, Musiker

Instagram / codysimpson Miley Cyrus und Cody Simpson im Juli 2020

Getty Images Der Musiker Cody Simpson

