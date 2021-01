Seit Freitag flimmert zum ersten Mal die große Ersatzshow anstelle des Dschungelcamps über die deutschen Mattscheiben. Seit wenigen Tagen machen es sich schon Zoe Saip (21), Frank Fussbroich (52) und Mike Heiter (28) im Tiny House gemütlich. Heute Abend entscheidet sich, welche zwei ins große Halbfinale ziehen werden. Erst danach ziehen wieder drei weitere Stars der insgesamt 14 Kandidaten ein. Doch wer ist in Gruppe zwei, drei und vier? RTL hat bereits die anderen Trios verraten!

Samstagabend erklärten die Moderatoren Sonja Zietlow (52) und Daniel Hartwich (42) das weitere Vorgehen der Show. Aufmerksame Zuschauer konnten da schon einen Blick auf die anderen Paarungen erhaschen. So ziehen am Montag aus Gruppe zwei Sexfilm-Darstellerin Bea Fiedler (63), Ex-Prinz Charming-Sieger Lars Tönsfeuerborn (30) und DSDS-Sternchen Lydia Kelovitz (30) ins Mini-Häuschen ein. In Gruppe drei treffen dann Ex-Bachelor Oliver Sanne (34), Kampf der Realitystars-Teilnehmer Sam Dylan (29) und Temptation Island-Beauty Christina Dimitriou (29). Ganz zum Schluss haben dann noch TV-Luder Djamila Ruwe, Xenia Prinzessin von Sachsen (34) und Influencer Filip Pavlovic (26) das Vergnügen miteinander.

Doch wie geht es danach weiter? Aus den jeweiligen Gruppen kommen immer nur zwei Stars durch Fan-Anrufe weiter. So werden in der letzten Wochen jeweils die ersten beiden aus Gruppe eins und zwei in ein Tiny House gepfercht und die aus Gruppe drei und vier. Im Finale treten schlussendlich die beiden zwei aus dem Halbfinale an.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" auf TVNOW.de

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Zoe Saip, Frank Fussbrioch und Mike Heiter in der Dschungelshow 2021

Anzeige

TVNOW / oliversanne.coaching / privat / Sebastian Brüll / Frank Fastner / Lukas Sowada / Stefan Gregorowius / Kadir Ilboga / Udo Keus Collage: Die Dschungelshow-Kandidaten 2021

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Sonja Zietlow und Daniel Hartwich im Dschungelshow-Studio

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de