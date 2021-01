Welcher Kandidat kann bei den Zuschauern am meisten punkten? Die Ersatzshow fürs Dschungelcamp geht heute Abend in die dritte Runde. Der erste Schwung der Kandidaten – Mike Heiter (28), Frank Fussbroich (52) und Zoe Saip – kämpft um den Einzug ins Halbfinale. Im Zuschauervoting in der Auftaktfolge konnte sich Mike den ersten Platz sichern. Doch wie sieht es mittlerweile aus – wen wollt ihr im Wettstreit um ein Ticket fürs Dschungelcamp 2022 weiterkommen sehen?

Mike macht bisher vermutlich die beste Figur. Er ist tiefenentspannt und meistert die Prüfungen locker flockig mit links. In der zweiten Challenge war er der Einzige aus dem Trio, der einen Stern ergattern konnte. Sein Mitstreiter Frank ist angesichts der Gegebenheiten in ihrem Camp ebenfalls die Ruhe selbst – macht allerdings mit seinen Spitzen gegen Zoe auf sich aufmerksam. "Wenn du verkackt hast, hast du verkackt. Da brauchst du kein Mitleid zu suchen", fuhr er die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin nach ihrer Pleite in der zweiten Prüfung sogar an.

Die Blondine hat es bisher sichtlich am schwersten. Neben zwei erfolglosen Challenges laufen bei ihr regelmäßig die Tränen. Sie soll sich sogar einen ganzen Tag lang geweigert haben, die Trocken-Toilette in dem Tiny House zu benutzen. Seht ihr die TV-Beauty trotzdem vor ihren Konkurrenten? Stimmt in unserer Umfrage ab!

