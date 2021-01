Seit Samstagabend ist klar, wer in diesem Jahr das Let's Dance-Parkett unsicher machen wird – und einer der männlichen Kandidaten zieht schon jetzt alle Blicke auf sich! Rúrik Gíslason ist ein isländischer Profikicker und machte sich während der WM in Russland 2018 einen Namen als schönster Fußballer der Welt. Wird der Sportler jetzt auch als schönster Tänzer Deutschlands gehandelt? Wenn es nach den "Let's Dance"-Fans geht – ganz klar, ja!

Kurz nachdem die Kandidaten auf der offiziellen "Let's Dance"-Instagram-Seite vorgestellt wurden, trudelten zahlreiche Kommentare begeisterter User und Userinnen ein. “Oh mein Gott! Da bekomme ich ja jetzt schon Schnappatmung! Er sieht aus wie ein Gott – Thor oder so... ich glaube, ich kann nicht gucken diesmal! Zu gefährlich! Hat jemand Herztabletten für mich?", "Das heißeste Teil, das Island zu bieten hat", "Was ein Augenschmaus" und "Oh mein Gott, ich glaube, ich träume. Da freu ich mich noch umso mehr auf 'Let's Dance'", lauteten nur ein paar schmachtende Reaktionen der Follower.

Andere Abonnenten waren sich außerdem sofort einig, dass bei Gíslason vor allem die Juroren Motsi Mabuse (39) und Jorge Gonzalez (53) ins Schwitzen kommen dürften – schließlich machen beide keinen Hehl daraus, wenn sie einen Kandidaten heiß finden. Nur einer lässt sich von Äußerlichkeiten nicht täuschen: Joachim Llambi (56). "Da wird es wieder nervig für Llambi", stellte ein Fan fest.

TVNOW / Moritz Maibaum / Topas International Group Rúrik Gíslason, "Let's Dance"-Kandidat 2021

Michael Timm/face to face/ Action Press Rúrik Gíslason bei einem Event in Berlin

Getty Images Jorge Gonzalez und Motsi Mabuse

