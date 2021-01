Macht diese neue App Twitter und Instagram Konkurrenz? Clubhouse ist unter den deutschen Influencern gerade das große Thema. Dabei handelt es sich um eine exklusive Plattform, die im März 2020 gegründet wurde. Dort können Live-Podcasts zu unterschiedlichen Themen wie Mode, Politik oder Musik gestartet werden. Neben Stars wie Joko Winterscheidt (42) oder André Schürrle (30) hat auch Fashion-Bloggerin Caro Daur (25) ein Profil dort. Noch ist die App nämlich äußerst exklusiv, was viele Netz-Nutzer kritisieren.

In ihrer Instagram-Story schwärmte Caro jetzt in den höchsten Tönen von Clubhouse: "Ich denke, dass es ein wirklich cooles Konzept ist, sich über Themen auszutauschen, für die man sich interessiert." Der Haken an der Sache? Man muss eingeladen werden, um sich einen Account erstellen zu können. Und aktuell darf jeder User nur zwei weitere hinzufügen. Das ärgert auch die Blondine selbst: "Sorry, ich habe keine Clubhouse-Einladung mehr übrig."

Vanessa Tamkan (23) hat bereits einen Account, betonte aber, dass man auch als "Normalo", also nicht nur als Person des öffentlichen Lebens, dabei sein könne. Dass die Anmeldungen aktuell noch begrenzt sind, liege einfach daran, dass die Programmierung noch nicht ausgereift sei. "Wenn das jetzt direkt jeder machen würde, würde die App einstürzen", erklärte sie. Dass sie aktuell nicht für Android-Nutzer verfügbar ist, sei letztlich die Schuld des Betriebssystems selbst, das für die aktuelle Testversion einfach kein ausreichendes Sicherheitsnetzwerk bereitstelle.

Momentan würden sich hauptsächlich Unternehmer dort tummeln und sehr viel über wirtschaftliche Themen sprechen. "Ich würde mich freuen, wenn die App bald so gestaltet wird, dass eben auch ein Krankenpfleger, ein Kellner oder Immobilienmakler dabei sein kann und man auch Talks 'mit leichterer Kost' machen kann", meinte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin.

Trotz allem ist die Influencerin schon jetzt ein großer Fan: "Also ich habe ganz viele Ideen und kann mir gut vorstellen, irgendwas wöchentlich auf der Plattform zu machen." Das sei einfach zu 100 Prozent ihr Ding und eben wie für sie gemacht. Habt ihr schon von Clubhouse gehört? Stimmt ab!

Instagram / carodaur Clubhouse-Profil von Caro Daur

Getty Images Joko Winterscheidt, TV-Moderator

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan, Ex-Castingshow-Teilnehmerin

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan im September 2020

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2019

