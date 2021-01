Demi Lovato (28) offenbart ihr Innerstes! Die Sängerin hat seit Jahren mit psychischen Problemen zu kämpfen – darüber spricht sie seit Langem ganz selbstbewusst in der Öffentlichkeit. Mit ihrem ersten Film "Simply Complicated" gab sie ihren Fans bereits 2017 einen sehr emotionalen Einblick in ihre einstige Alkohol- und Drogensucht. Jetzt überraschte die 28-Jährige ihre Fans mit dieser erfreulichen Nachricht im Netz: Es wird eine zweite Dokumentation geben!

Auf Twitter teilte Demi ihren Fans mit, dass es ab dem 23. März eine vierteilige YouTube-Doku geben wird. In "Dancing with the Devil" gibt die Sängerin preis, was ihr in den letzten zwei Jahren auf dem Herzen lag. Da seien so viele Dinge, die sie schon länger sagen wollte, aber sie musste erst die richtigen Worte finden – und nun scheint der passende Zeitpunkt gekommen zu sein. "Ich danke meiner Familie, meinen Fans und Freunden dafür, dass ihr die letzten Jahre an meiner Seite geblieben seid, während ich lernte, erwachsen zu werden", schrieb Demi außerdem.

Demi offenbarte in einem Interview für die Show Radio Andy vor knapp einem Jahr, dass ihre Karriere nach ihrer Überdosis im Jahr 2018 fast vorbei gewesen wäre. "Wir wussten nicht, was passieren wird. Wir wussten nicht, wie es mir gehen wird nach der Entlassung. Es war mit Sicherheit eine beängstigende Zeit", erzählte die "Anyone"-Interpretin.

Getty Images Demi Lovato, Musikerin

Xavier Collin/Image Press Agency Sängerin Demi Lovato im Oktober 2018

Instagram / ddlovato Demi Lovato im März 2019



