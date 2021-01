Er macht sich mal wieder auf seine Art und Weise über die Influencer lustig! Seit Monaten nimmt Oliver Pocher (42) Netz-Stars und -Sternchen in seiner Instagram-Reihe "Bildschirmkontrolle" aufs Korn. Doch auch abseits dieser äußerst amüsanten Internetserie kann es der Moderator nicht lassen, den Social-Media-Bekanntheiten eins auszuwischen – und dieses Mal zieht er dafür auch beinahe blank: Oli veröffentlicht nun Bilder von sich, die das Verhalten mancher Webstars nachmacht!

Unter anderem parodiert der 42-Jährige mit diesen Schneeaufnahmen Bilder von Gerda Lewis (28) und Co., die vor einigen Wochen noch extra dafür in Schneegebiete gefahren sind. "Ich habe heute auch im Garten erotische Fotos im Schnee gemacht! Ich habe mehrere Minuten dafür gebracht. Es würde mir sehr viel bedeuten, wenn Ihr sie teilt, kommentiert und Feedback hier lasst", schreibt er sarkastisch unter seinen Instagram-Beitrag.

Denn bereits vor einigen Tagen regte sich der Comedian über solch winterliche Pics auf, da diese in der aktuellen Gesundheitslage die Menschen dazu animieren, an überfüllte Schneeorte zu fahren. Gerda zeigte sich nach Olis Kritik aber einsichtig und betonte im Netz: "Ich muss sagen, dass ich den Fehler auch einsehe. [...] Es tut mir leid, wenn ich jemanden dazu animiert habe, in überfüllte Schneegebiete zu fahren."

Gerda Lewis, Influencerin

Oliver Pocher im Januar 2021

Gerda Lewis, ehemalige Bachelorette

