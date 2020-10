Oliver Pocher (42) scheint die Arbeit nicht auszugehen! Das geht so weit, dass er sogar ein älteres Web-Format von sich wiederbeleben will. Der Comedian machte in diesem Jahr vor allem damit Schlagzeilen, dass er deutsche Influencer für ihre vermeintlichen Fehltritte im Netz an den virtuellen Pranger stellte. Von den Harrisons über den Wendler (48) bis hin zu Johannes Haller (32): Sie alle bekamen 2020 ihr Fett weg. Nun hat der 42-Jährige zusammen mit seiner Frau Amira (28) eine eigene Late-Night-Show, deren Verlängerung gerade erst besiegelt wurde: Dennoch plant Oli, auch auf Social Media wieder aktiver zu werden!

Die Netz-Star-Welt muss sich weiterhin warm anziehen – und das nicht nur, weil der Herbst in vollem Gange ist. In der neuesten Folge des Pocher-Podcasts "Die Pochers hier" kam das Ehepaar auf das Thema Influencer-Werbung – und dazu machte Oli gleich eine Ankündigung: "Jetzt, da der Lockdown wieder losgeht, habe ich auch überlegt, wieder mehr 'Pochers Bildschirmkontrolle' von zu Hause aus zu machen, wenn dann wieder ein bisschen mehr Zeit ist." Die nahende Zeit zu Hause will das Paar in jedem Fall nutzen. Denn: "Die Themen hören ja nicht auf!"

Welche Themen sie genau meinen, erörterten die Pochers ebenfalls in ihrer Audio-Show. So haben sie beispielsweise nach wie vor Anne Wünsche (29) und ihr Techtelmechtel mit dem SixxPaxx-Stripper Ruby Rodriguez im Visier. Und nicht nur das – auch mit der Ex-Bachelorette Gerda Lewis (27) wollen sie sich weiterhin beschäftigen: "Beispielsweise Gerda Lewis als Innenarchitektin. Einfach eine Vase anders hinstellen und dann fragen: 'Was findet ihr besser?'", regte sich der Hannoveraner über die Blondine auf.

Anzeige

Instagram / oliverpocher Oliver und Amira Pocher

Anzeige

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher im März 2020

Anzeige

Lenthe, Andre / ActionPress Amira Pocher im September 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de