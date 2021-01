Traurige News aus der französischen Filmwelt: Jean-Pierre Bacri ist tot. Seit Ende der 1970er-Jahre wirkte der Schauspieler in rund 70 Film- und TV-Produktionen mit, darunter "Asterix & Obelix: Mission Kleopatra" und "Santa & Co. – Wer rettet Weihnachten?". Auch als Drehbuchautor feierte Jean-Pierre große Erfolge. Doch nun machen traurige Nachrichten die Runde: Das Multitalent ist an den Folgen seiner Krebserkrankung gestorben.

Das bestätigte seine Agentin Anne Alvares-Correa gegenüber der französischen Tageszeitung Le Parisien. Demnach habe Jean-Pierre am Montag seinen jahrelangen Kamp gegen den Krebs verloren. Weitere Einzelheiten zu seinem Tod sind nicht bekannt. Der beliebte Drehbuchautor wurde 69 Jahre alt.

Jean-Pierre zählte zu den bekanntesten TV-Gesichtern Frankreichs. Im Laufe seiner Karriere gewann er zahlreiche Preise. Insgesamt zehnmal war er für César, den nationalen Filmpreis Frankreichs, nominiert – fünfmal konnte er die Trophäe mit nach Hause nehmen: viermal als Autor und einmal für seine Nebenrolle in "Das Leben ist ein Chanson". Außerdem gewann Jean-Pierre zweimal den Europäischen Filmpreis.

