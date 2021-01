Wird Patrizia Palme ihre erste Entbindung mit der Kamera festhalten? Die YouTuberin ist mit ihrem ersten Kind schwanger und befindet sich bereits in der 39. Schwangerschaftswoche. Ihre Tochter könnte sich also jederzeit auf den Weg machen. Patrizias YouTube-Kolleginnen Paola Maria (27) und Maren Wolf (28) haben es bereits vorgemacht und intime Geburtsaufnahmen mit ihren Fans geteilt. Hat auch die Baden-Württembergerin vor, diesen besonderen Moment zu filmen?

Kurz vor der Entbindung stellte Patrizia sich auf YouTube den Fragen ihrer Fans rund um ihre Schwangerschaft – und davon gab es einige. Ein User wollte wissen, ob Patrizia und ihr Mann Dennis die Geburt filmen werden. Die Antwort der 26-Jährigen wird einige Zuschauer sicher nicht glücklich stimmen. "Ich glaube, Dennis wird keine Nerven dazu haben, das zu filmen", erklärte sie und schob nach kurzem Überlegen hinterher: "Ich denke nicht, dass wir [die Geburt] unbedingt filmen werden – und wenn, dann für uns."

Einblicke in die Geburt werden Patrizias Fans aber trotzdem bekommen. Denn das ein oder andere Bild von ihr in den Wehen soll Dennis auf jeden Fall knipsen – auch wenn sie sich schon vorstellen kann, dass er nicht begeistert sein wird. "Oh Schatz, muss das sein?", mimte die Blondine ihren Liebsten in einer genervten Tonlage nach.

Instagram / patriziapalme Patrizia Palme im Oktober 2020 in Pforzheim

Instagram / patriziapalme Patrizia Palme, YouTube-Star

Instagram / patriziapalme Patrizia Palme und ihr Mann Dennis

