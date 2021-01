Ellie Goulding (34), bist du das? Die Sängerin sorgte zuletzt mit einer sehr freizügigen Aufnahme von sich für Gesprächsstoff. Sie teilte ein Backstagebild von einem ihrer Konzerte auf dem die "Anything Could Happen"-Interpretin oben ohne zu sehen ist. Nur kurz nach dem barbusigen Throwbackpic verblüfft die Musikerin ihre Fans erneut – und zwar mit einem neuen Look. Sie hat jetzt eine wilde Lockenmähne!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte Ellie einen Schnappschuss, der sie mit riesigen Locken und einer auftoupierten Haarpracht zeigt. Dabei schlürft sie ganz lässig aus einer Packung Milch. "Got milk?" (zu deutsch: Hast du Milch), schreibt die "Love Me Like You Do"-Hitmacherin zu ihrem Foto. Das ist eine Anspielung auf den Slogan einer US-amerikanischen Werbefirma zur Förderung des Milchkonsums in den Vereinigten Staaten. Die Blondine ist aber nicht das neue Gesicht der Kampagne. Viele ihrer Fans vermuten eher, dass sie ein Musikvideo dreht, da sie erst vor ein paar Tagen versprach, dass es 2021 neue Songs von ihr geben wird. Das heißt allerdings, dass ihr neuer Retro-Look der 1950er-Jahre nur vorübergehend ist.

Nichtsdestotrotz feiern Ellies Follower ihre neue Haarpracht. "Ich muss sagen, es hat irgendwie etwas", gesteht ein User. Weitere Nutzer finden auch, dass die Britin mit ihrer Lockenmähne eine große Ähnlichkeit mit Dolly Parton (75), Cher (74) oder auch Olivia Newton-John (72) aus Grease hat.

Sängerin Ellie Goulding

Ellie Goulding auf der Fashion Week in London im September 2017

Cher bei den Billboard Music Awards 2017

