Nach Trennung: So intim wird Ellie Gouldings neues Album

Die Sängerin Ellie Goulding (37) hat bekannt gegeben, dass ihr neues Album sehr persönlich werden wird. Nach der Trennung von ihrem Ehemann Caspar Jopling (32) im Februar möchte sie in ihrer Musik nun mehr Einblicke in die Höhen und Tiefen ihres Lebens geben. Ellie und Caspar, die gemeinsam den vierjährigen Sohn Arthur haben, arbeiten seit der Trennung als Co-Eltern zusammen. Das neue Album soll 2025 erscheinen und von ihren jüngsten Erfahrungen inspiriert sein.

Bisher war Ellie eher zurückhaltend, wenn es um private Details in ihren Songs ging. Ihr letztes Album "Higher Than Heaven" aus dem Jahr 2021 hatte sie bewusst unpersönlicher gehalten. Nun hat sie in einem Interview mit "The Sun" verraten: "Ich habe dieses Mal über das geschrieben, was in meinem Leben passiert ist. Songs fallen mir nicht so leicht, besonders, wenn sie eher aus einem persönlichen Umfeld kommen."

Nach der Trennung von Caspar wurde Ellie eine kurze Beziehung mit dem Surflehrer Armando Perez nachgesagt, den sie Anfang des Jahres in Costa Rica kennengelernt hatte. Dort nahm sie Surfunterricht, um Abstand vom Trubel zu gewinnen. Freunde berichten, dass die beiden eine besondere Zeit miteinander verbracht hätten, sich aber aufgrund unterschiedlicher Lebensstile entschieden, getrennte Wege zu gehen. Ellie konzentriert sich jetzt auf ihre Musik und die Erziehung ihres Sohnes Arthur. Sie betont, dass sie und Caspar enge Freunde bleiben würden und immer das Wohl ihres Kindes im Blick hätten.

Getty Images Ellie Goulding, Sängerin

WP Pix / SplashNews.com Ellie Goulding und Caspar Jopling

