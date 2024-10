Ellie Goulding zieht im Mesh-Korsett alle Blicke auf sich

Sexy Single-Mama: Ellie Goulding (37) ist auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, in einem auffälligen halbtransparenten Outfit zu sehen, das sie zur 10-Jahres-Feier des Chiltern Firehouse in London trug. Ihr schwarzes Netz-Korsettkleid sorgte mit einem tiefen Ausschnitt und einem gewagten Beinschlitz für ordentlich Aufsehen. Dazu kombinierte die britische Sängerin eine venezianische Maske und schwarze Lack-Plateauschuhe, während ihre blonden Haare in natürlichen Wellen über ihre Schultern fielen. Ellie gehörte zu den zahlreichen A-List-Promis, die an der glamourösen Kostümparty teilnahmen – unter den Gästen tummelten sich auch Sienna Miller (42), Lily Allen (39) und die schwangere Prinzessin Beatrice (36).

Das Event ereignete sich, nachdem Ellie in ihrer Instagram-Story eine kryptische Botschaft gepostet hatte, in der sie dazu riet, Menschen, die das "eigene Licht dimmen", aus dem Leben zu streichen. "Es ist wahrscheinlich wichtig, mehr Zeit mit den Menschen zu verbringen, die einen zum Lachen bringen und dir ein Gefühl von Auftrieb, Positivität und Neugier geben", schrieb sie. Die "Burn"-Interpretin wolle sich von Personen distanzieren, die sie negativ beeinflussen und sich stattdessen auf Beziehungen konzentrieren, die ihr das Gefühl geben, "erhaben" zu sein. Ob sie damit etwa auf ihren Ex anspielte? Anfang des Jahres verkündete Ellie das Ende ihrer vierjährigen Ehe mit Caspar Jopling (32). In den letzten Monaten verbrachte sie viel Zeit in Costa Rica, wo ihr neuer Surfer-Freund Armando Perez lebt.

Ellie traf Armando Ende vergangenen Jahres während eines Mädelsurlaubs in dem zentralamerikanischen Land. Im Februar dieses Jahres, als Gerüchte aufkamen, die Songwriterin und Ex Caspar hätten sich bereits Monate zuvor getrennt, tauchten Fotos von ihr und Armando auf, die sie verliebt im Meer planschend zeigten – ohne ihren Ehering, was die Spekulationen weiter anheizte. Dies führte letztlich dazu, dass das Paar seine Trennung offiziell bekannt gab. Auf Instagram schrieb Ellie: "In Anbetracht der jüngsten Berichte fühle ich mich gezwungen, mitzuteilen, dass Caspar und ich uns schon vor einiger Zeit privat getrennt haben. Wir bleiben die engsten Freunde und konzentrieren uns auf das Wohl unseres Sohnes."

Instagram / casparjopling Ellie Goulding und Caspar Jopling, im November 2022

Instagram / elliegoulding Ellie Goulding, August 2023

