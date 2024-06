Beim Festival: Ellie Goulding feiert mit Ex Caspar Jopling

Im Februar 2024 hatten Ellie Goulding (37) und Caspar Jopling (32) überraschend ihre Trennung bekannt gegeben. Für die britische Sängerin und den Kunsthändler bedeutet das jedoch nicht, dass sie seitdem getrennte Wege gehen. Ob beim gemeinsamen Dinner oder beim Spazierengehen – in den vergangenen Monaten wurde das Ex-Paar immer wieder miteinander gesehen. Wie neue Schnappschüsse von Daily Mail zeigen, feiert das einstige Traumpaar nun sogar zusammen. Bei dem diesjährigen Glastonbury Festival feiern die Verflossenen eine Reunion. Gemeinsam mit Freunden mischen sie sich unter die anderen Festivalbesucher. Dabei scheinen sie sich prächtig zu amüsieren.

Sind Ellie und Caspar nur gute Freunde oder feiern die Eltern eines Sohnes eventuell sogar ein Liebes-Comeback? Eher unwahrscheinlich, denn wie zahlreiche Medien berichten, hat die Musikerin bereits eine neue Flamme. In den vergangenen Monaten reiste die "Love Me Like You Do"-Interpretin immer wieder nach Costa Rica. Das hat offenbar auch einen bestimmten Grund: In Zentralamerika wartet nämlich ihr Urlaubsflirt, der Surflehrer Armando Perez, auf die 37-Jährige.

Dass das Ex-Paar ein freundschaftliches Verhältnis pflegt, sollte einige Fans nicht überraschen. Bereits bei der Bekanntgabe ihrer Trennung machten sie deutlich, dass zwischen ihnen kein böses Blut herrsche. Auf Instagram stellte die Sängerin klar: "Wir sind nach wie vor eng befreundet und verstehen uns als Co-Eltern sehr gut!" Vor allem für ihren gemeinsamen Sohn Arthur wollen sie offenbar an einem Strang ziehen.

