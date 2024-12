Ellie Goulding macht herbe Verluste beim Verkauf ihrer Villa

Ellie Goulding (37) schließt mit ihrem alten Leben ab. Im Februar gaben die Sängerin und ihr Ehemann Caspar Jopling (32) ihre Trennung bekannt. Nun soll die "Burn"-Interpretin das Haus, in dem das Paar gemeinsam lebte, verkauft haben. Ein Insider berichtet allerdings gegenüber The Sun, dass sie dabei keinen Gewinn machen konnte. Sie habe die Immobilie für umgerechnet drei Millionen Euro verkauft – saftige 750.000 Euro weniger, als sie einst für das Haus bezahlt hatte. "Der Immobilienmarkt ist im Moment ein Biest, und Ellie wollte es einfach loswerden", begründete die Quelle die Entscheidung des Popstars.

Zum Glück besitzt die Britin mehrere Immobilien, sodass sie sich nicht sofort nach einer neuen Bleibe umschauen muss. Stattdessen konzentriert sich Ellie momentan voll und ganz auf ihre Musik. In einem Interview mit der Zeitung gab sie kürzlich preis, dass sie an einem neuen Album arbeite. "Ich habe dieses Mal über das geschrieben, was in meinem Leben passiert ist. Songs fallen mir nicht so leicht, besonders, wenn sie eher aus einem persönlichen Umfeld kommen", verriet die 37-Jährige.

Gemeinsam mit ihrem Ex Caspar hat die Musikerin einen Sohn. Im Mai 2021 kam der kleine Arthur zur Welt. Auch nach ihrem Liebes-Aus kümmern sich Ellie und der Geschäftsmann gemeinsam um den Dreijährigen. Auf Instagram stellte die Blondine im Frühjahr klar: "Wir sind nach wie vor eng befreundet und teilen die Elternschaft im Interesse unseres Sohnes."

WP Pix / SplashNews.com Ellie Goulding und Caspar Jopling

Instagram / elliegoulding Ellie Goulding mit ihrem Sohn Arthur im Juli 2022

