Nanu? Ellie Goulding trägt löchrigen Anzug zur Fashionshow!

Ellie Gouldings (37) neuester Look dürfte für so einige erstaunte Gesichter gesorgt haben! Zur Modenschau des Labels Viktor & Rolf bei der Fashion Week in Paris erschien die Musikerin in einem komplett zerschnittenen Anzug, wie Schnappschüsse von Daily Mail zeigen. Das Jackett sowie die weite Hose waren über und über mit Löchern und Schnitten versehen, durch die ihre Haut zu sehen war. Auch das schwarze Hemd, das die Britin unter dem Blazer trug, war komplett zerschnitten. Den modernen Look rundete sie mit einer Sonnenbrille und spitzen High Heels ab.

Die 37-Jährige ist nicht die einzige, die bei der Pariser Fashion Week für Aufsehen sorgte. Katy Perry (39) zog kurz zuvor mit einem äußerst gewagten Outfit alle Blicke auf sich. Zur Modenschau der Luxusmarke Balenciaga kam sie einfach oben ohne. Sie trug lediglich einen übergroßen Fellmantel, der ihre Brust nur spärlich bedeckte – aber auch ihren durchtrainierten Bauch betonte. Dazu kombinierte sie nichts als eine löchrige Strumpfhose und eine Sonnenbrille.

Ellie war ohne Begleitung bei der Fashionshow. Vor einigen Monaten hatte sie sich von ihrem Ehemann Caspar Jopling (32) getrennt. Danach wurde über eine Romanze mit ihrem Surflehrer Armando Perez gemunkelt. Doch in den vergangenen Wochen wurde die "Lights"-Sängerin mehrere Male mit ihrem Noch-Mann Caspar gesichtet. Erst Anfang Juni spazierten die zwei ganz entspannt durch London und schienen sich gut zu verstehen.

Anzeige Anzeige

Instagram / katyperry Nicole Kidman und Katy Perry

Anzeige Anzeige

SplashNews.com Ellie Goulding und Caspar Jopling

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Ellies Outfit? Meinen Geschmack trifft der löchrige Look nicht. Echt cool! Das ist mal etwas anderes... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de