So steht Ellie Goulding (33) zum Thema Nachwuchs! In Caspar Jopling (28) hat die Sängerin ihren Mann fürs Leben gefunden. Vergangenen Sommer haben sich die beiden in der York Minster Kathedrale getraut. Bei der Zeremonie waren nicht nur ihre Familienmitglieder anwesend, sondern auch Promis wie Katy Perry (35), Orlando Bloom (43) und James Blunt (46). Kurz vor ihrem ersten Hochzeitstag schweben Caspar und Ellie noch immer auf Wolke sieben. Kinder sind bei den beiden aber derzeit noch kein Thema.

"Ich möchte [zwar irgendwann] Kinder haben, aber das ist nicht alles [im Leben]. Ich bin glücklich darüber, wie es gerade ist", stellte die 33-Jährige im The Sun-Interview klar. Ohnehin sollten ihrer Meinung nach arbeitende Mütter mehr gefeiert werden. Es gebe bereits viele Blogs und Podcasts über das Mutter-Dasein. Der Richtige sei für Ellie aber noch nicht dabei gewesen. "Es wäre gut, gleichgesinnte Frauen zu haben, die in derselben Lage sind und erst später im Leben Kinder haben wollen – oder gar keine. Das möchte ich in einem Podcast hören." Die Musikerin könne sich deshalb durchaus vorstellen, ihren Eigenen aufzunehmen.

Für Ellie steht derzeit ihre Karriere im Vordergrund – gerade hat sie ihr neues Album auf den Markt gebracht und bald möchte sie wieder auf Tour gehen. Auch in dieser Hinsicht sind die "Love Me Like You Do"-Interpretin und ihr Mann auf der gleichen Wellenlänge. "Caspar unterstützt meine Karriere sehr", versicherte sie im Interview.

MEGA Ellie Goulding und ihr Mann Caspar Jopling

Instagram / elliegoulding Ellie Goulding, Juli 2020

Backgrid Caspar Jopling und Ellie Golding



