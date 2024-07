An wen richtet Ellie Goulding wohl diese kryptischen Worte?

Wie sieht es derzeit in Ellie Gouldings (37) Liebesleben aus? Eigentlich soll die Sängerin nach ihrem Ehe-Aus mit Caspar Jopling (32) in Surflehrer Armando Perez eine neue Flamme gefunden haben. Jedoch wurde sie in den vergangenen Wochen immer öfter mit ihrem Ex-Mann gesehen. Und jetzt sorgt ein neuer Instagram-Beitrag für noch mehr Verwirrung. "Wahrscheinlich ist es wichtig, dass du deine Zeit mit denjenigen einschränkst, die dir das Gefühl geben, dass dein Licht in ihrer Nähe schnell erlischt", schreibt sie in ihrer Story.

Ellie führt außerdem weiter aus, dass es wichtig sei, "dass du mehr Zeit mit denen verbringst, die dich zum Kichern bringen, dich aufmuntern, positiv stimmen und neugierig machen." Versteckt die 37-Jährige darin möglicherweise eine Nachricht an Caspar oder Armando? Oder handelt es sich vielleicht nur um Gedanken, die sie an ihre Fans weitergeben möchte? Die Antwort darauf kennt wohl nur eine Person – und das ist sie selbst.

Fest steht, dass die "Lights"-Interpretin trotz ihrer Trennung eine enge Freundschaft mit Caspar verbindet. Denn egal, ob bei einem Dinner oder beim Spazierengehen, das ehemalige Pärchen wird immer wieder zusammen gesichtet. Ende Juni feierten sie sogar gemeinsam beim diesjährigen Glastonbury Festival. Und wie Fotos zeigten, die Daily Mail vorliegen, schienen sie und der Kunsthändler eine Menge Spaß zu haben, während sie sich mit Freunden unter die Besucher mischten.

Instagram / elliegoulding Ellie Goulding, Sängerin

Backgrid Ellie Goulding und Caspar Jopling auf dem Weg ins Chiltern-Firehouse-Hotel

Was denkt ihr, was Ellie mit ihren Zeilen ausdrücken möchte?



