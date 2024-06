Neue Fotos: Ellie Goulding schon wieder mit ihrem Ex gesehen

Geben Ellie Goulding (37) und Caspar Jopling (32) ihrer Liebe noch eine Chance? Die britische Sängerin und der Kunsthändler verkündeten vor wenigen Monaten überraschende Neuigkeiten im Netz: Nach vier gemeinsamen Ehejahren geht das berühmte Paar nun getrennte Wege! Oder etwa doch nicht? In den vergangenen Wochen wurden die Ex-Partner immer wieder gemeinsam gesehen. Erst vor wenigen Tagen spazierten sie gemeinsam durch die Straßen Londons. Jetzt wurden sie erneut zusammen abgelichtet! Schnappschüsse, die Just Jared vorliegen, zeigen das Ex-Paar nach einem gemeinsamen Essen in Notting Hill. Auf den Fotos teilen die Songwriterin und der Unternehmer sogar eine innige Umarmung!

Das ist jetzt schon das zweite Mal in dieser Woche, dass die Ex-Partner gemeinsam gesehen wurden. Doch trotzdem spricht viel gegen ein Liebes-Comeback. Denn Ende des vergangenen Monats war Ellie noch in Costa Rica. Dort besuchte sie, laut Berichten zahlreicher Magazine, ihren Urlaubsflirt, den Surflehrer Armando Perez. Und dies nicht zum ersten Mal. Bereits seit Dezember des vergangenen Jahres reist die 37-Jährige regelmäßig nach Zentralamerika und wird dort immer wieder beim Flirten mit Armando abgelichtet! Ist zwischen Ellie und Caspar also vielleicht nur Freundschaft?

Ellie und Caspar machten im Netz deutlich, dass sie sich einvernehmlich trennten und zwischen ihnen kein böses Blut herrscht. Offenbar sind beide interessiert an einem freundschaftlichen Verhältnis, vor allem für ihren gemeinsamen Sohn Arthur. Bei der Bekanntgabe ihrer Trennung stellte die "Love Me Like You Do"-Interpretin auf Instagram klar: "Wir sind nach wie vor eng befreundet und verstehen uns als Co-Eltern sehr gut!"

Instagram / elliegoulding Ellie Goulding, Sängerin

Instagram / elliegoulding Ellie Goulding mit ihrem Sohn Arthur

