Na, was geht denn nun bei Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi (28)? Nachdem das einstige Paar Ende Oktober 2020 seine Trennung bekannt gegeben hatte, kursierten immer wieder Gerüchte über ein Comeback – hauptsächlich von den beiden selbst angeheizt. So gab die Rechtsanwaltsfachangestellte erst kürzlich zu, noch Gefühle für ihren Verflossenen zu haben. Genau darauf reagiert nun auch Pietro und seine Worte lassen weiter auf eine Reunion hoffen.

In einer Instagram-Fragerunde stellt sich Pietro den Dingen, die seine Fans unbedingt von ihm wissen wollen. Ganz oben auf der Liste der neugierigen Follower: "Was sagst du dazu, dass Laura öffentlich in ihrer Story gesagt hat, dass sie dich noch liebt?" Frei raus liefert der Sänger darauf tatsächlich eine Antwort: "Ist natürlich nicht an mir vorbeigegangen, aber es geht mir nicht anders."

Auch in einem Livestream hatte der "Warum"-Interpret erst kürzlich zugegeben: "Ja, ich empfinde noch was für sie, ja." Glaubt ihr, dass Pie und Laura bald ihr Liebes-Comeback bekannt geben? Stimmt in der Umfrage ab!

ActionPress Pietro Lombardi, Sänger

Instagram / pietrolombardi Laura Maria und Pietro Lombardi im September 2020

Getty Images Pietro Lombardi bei "Let's Dance" 2018

