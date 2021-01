Schlechte Nachrichten für die Fans von Bastian Yottas (44) sexy Content! Seit einigen Monaten schon lädt der Wahlamerikaner regelmäßig freizügige Aufnahmen auf der kostenpflichtigen Videoplattform OnlyFans hoch – mal ist seine Verlobte Marisol auch am Start und mal unterhält er seine Zuschauer alleine. Von Penis-Fotos bis hin zu Oralsex-Clips, Experimenten mit Sexspielzeug oder Selbstbefriedigungsvideos war schon alles dabei. Doch schon bald soll Schluss mit lustig sein: Yotta und Marisol wollen ihren OnlyFans-Kanal dichtmachen!

Das verkündete der 44-Jährige jetzt in seiner Instagram-Story: "Wir werden unser Onlyfans beenden... am Tag unserer Hochzeit." Offenbar will Basti ein anständiger Ehemann sein! Zuvor jedoch wollen er und Marisol noch mal so richtig durchstarten: "Bis dahin haben wir entschieden, Vollgas zu geben. Somit wirst du alles zu sehen bekommen", verspricht der Porno-Darsteller.

Ursprünglich hatte Basti seine OnlyFans-Karriere aus einem einzigen Grund gestartet: Aus Angst vor dem finanziellen Ruin! Nach seiner Promis unter Palmen-Teilnahme bekam der Reality-TV-Star einen Shitstorm nach dem nächsten – und irgendwann keine Job-Angebote mehr. "Da habe ich überlegt, was ich stattdessen machen kann. Was mir geblieben ist: Ein guter Körper und ein Riesenschwanz! So kam ich auf OnlyFans", verriet er im vergangenen Jahr gegenüber Bild.

Telegram/ Bastian Yotta Collage: Bastian Yotta

Instagram / yotta_university Marisol Ortiz und Bastian Yotta im Mai 2020

Telegram/ Bastian Yotta Reality-TV-Star Bastian Yotta



