So tränenreich war Nicolas Puschmanns (29) Start in seine Let's Dance-Reise! Vergangene Woche wurde endlich der Cast der kommenden Staffel bekannt gegeben. Auch der allererste Prince Charming wird neben Musikerin Senna Gammour (41), Tagesschau-Star Jan Hofer (68) und GZSZ-Liebling Valentina Pahde (26) das Tanzbein schwingen. Vor allem Nicolas freut sich riesig über die Chance, sein Können auf dem Parkett unter Beweis zu stellen: Als er erfuhr, dass er bei "Let's Dance" dabei ist, fing der ehemalige Krawattenverteiler tatsächlich an zu weinen!

Via RTL.de veröffentlichte der Sender jetzt einen rührenden Clip. Darin ist Nico zu sehen, der zunächst noch denkt, dass er sich für 'Let's Dance' bewirbt und daher fleißig die Hüften kreisen lässt. Dass er längst drin ist, erfährt der 29-Jährige erst mitten im Interview – und zwar per Videochat mit Joachim Llambi (56)! Als der strenge Juror verkündet: "Ja, du bist dabei!", bricht Nicolas direkt in Freudentränen aus und stammelt: "Oh, nee! Oh, Mann!" Am Ende artete das Ganze in einen regelrechten Heulkrampf aus.

Warum Nico sich so sehr auf "Let's Dance" freut? Ganz einfach: Tanzen ist seine große Leidenschaft! "Das ist genau das, was ich toll finde – nämlich mit Bewegungen oder einfach mit Ausdrücken Emotionen zu tanzen, vielleicht auch zu vertanzen", schwärmt er im RTL-Interview.

Anzeige

Instagram / nicolaspuschmann Nicolas Puschmann, "Prince Charming" von 2019

Anzeige

Instagram / nicolaspuschmann Nicolas Puschmann, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / nicolaspuschmann Nicolas Puschmann, TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de