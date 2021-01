Leoni G. wagt einen mutigen Schritt: Die ehemalige DSDS-Kandidatin von 2020 lässt auf Social Media gerade regelrecht die Hosen runter und gibt ihren rund 20.000 Followern einen Einblick in ihre düstere Vergangenheit. Die Sängerin wurde vor drei Jahren Opfer häuslicher Gewalt – und macht ihre Erfahrungen nun mit einem drastischen Post öffentlich: Leonis Ex schlug sie regelmäßig grün und blau!

Auf Instagram teilte die selbst ernannte Barbie nun ein brutales Selfie, dass sie tränenüberströmt, mit geschwollenem Gesicht und blutig zerkratzten Hals und Händen zeigt. Dazu schilderte sie ihre Erlebnisse mit ihrem gewalttätigen Partner. "Dieser Mensch war zu Anfang ein lustiger, offener und kein gewalttätiger Mensch. Erst nach Monaten zeigte er sein wahres Gesicht und fing an, mich wegen banaler Themen zusammenzutreten und letzten Endes mich ins Gesicht zu schlagen, mich vom Balkon zu stoßen, Treppen runterzutreten und mich mit Gegenständen anzugreifen", beschrieb sie die schlimmen Attacken ihres Ex. Ihr Selbstwertgefühl sei zu dieser Zeit so im Keller gewesen, dass sie es nicht geschafft habe, sich vor anderen zu öffnen und stattdessen versucht habe, alles zu verdrängen.

Trotz des manipulativen Vorgehens ihres Ex habe die ehemalige Just Tattoo of Us-Kandidatin irgendwann alle Kraft zusammengenommen und den Absprung geschafft. "Dadurch, dass ich die Stadt verlassen habe, ein paar Tage woanders untergekommen bin und somit meinen damals neuen Lebenspartner kennengelernt habe", berichtete sie. Der neue Mann in ihrem Leben habe ihr endlich geholfen, ihren Selbstwert zu erkennen und den bösartigen Menschen für immer aus ihrem Leben zu verbannen. Mit ihrem Post möchte Leoni nun auch anderen Mut machen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden.

TVNOW / Stefan Gregorowius Leoni "Barbie" G. bei DSDS 2020

Instagram / leoni.g.369 Leoni G., Ex-"Just Tattoo of Us"-Teilnehmerin

Instagram / leoni.g.369 Leoni G., Ex-DSDS-Kandidatin

