Calvin Kleinen hat es im Hinblick auf Frauen offenbar noch faustdicker hinter den Ohren als angenommen! Gerade ist der Temptation Island-Casanova in der zweiten Staffel von Promis unter Palmen zu sehen. Und schon gleich in der Auftaktfolge drehte sich bei dem Muskelberg alles nur um zwei Dinge: Drinks und Damen! Calvin fand nämlich nicht nur Gefallen an Temperament-Lady Elena Miras (28), sondern auch an Promi Big Brother-Püppchen Emmy Russ (21). Mit der hatte der Reality-TV-Star sogar vor den Dreharbeiten bereits eine Liaison. Wie jetzt rauskommt, ist sie aber nicht die Einzige, die Calvin vor dem Abflug nach Thailand verführt hat!

Am Montagabend meldete sich eine wutentbrannte Leoni G. in ihrer Instagram-Story zu Wort. Die einstige DSDS-Kandidatin reagierte entsetzt auf Calvins Flirts in der Sendung – schließlich hätten sie zuvor noch ein inniges Verhältnis zueinander gehabt! "Gut zu wissen, was da alles so passiert ist, nachdem du zu mir gesagt hast, ich soll hier in Deutschland während des Drehs auf dich warten. Es ist echt hart, dass du denkst, mich hinhalten zu können", ärgerte sich die Hamburgerin. Sie sei einfach angepisst, dass Calvin nicht von vorneherein mit offenen Karten gespielt habe.

Leoni habe sich schon vor rund einem Monat nach Calvins Rückkehr vom Dreh von ihm distanziert. Mit diesen Bildern im TV hat sie aber wohl gar nicht gerechnet. Die Musikerin erklärte, sich schwer in dem Charmebolzen getäuscht zu haben: "Ich dachte, er ist ein höflicher, respektvoller Mensch. Ich habe mich mit ihm auch wohlgefühlt, sonst hätte ich mit ihm diese Zeit nicht verbracht. Ich bin selbst schuld." Überraschend kommt diese Offenbarung nicht: Calvin ist bekannt dafür, gerne mal mit der einen oder anderen Dame aus dem Showbusiness zu schäkern. Zuletzt hatte er gegenüber Promiflash sogar zugegeben, auf der F***-Liste von Are You The One?-Beauty Victoria zu stehen.

SAT.1 Calvin Kleinen, ​"Promis unter Palmen"-Kandidat 2021

Instagram / leoni.g.369 Leoni G., Ex-"Just Tattoo of Us"-Teilnehmerin

joergl3u Calvin Kleinen bei "Temptation Island V.I.P."

