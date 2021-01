Mick Norcross hatte vor seinem plötzlichen Tod mit schweren Problemen zu kämpfen. Erst vor wenigen Stunden wurde eine traurige Nachricht bekannt: Der frühere "The Only Way Is Essex"-Star wurde am Donnerstag leblos in seinem Zuhause in Bulphan aufgefunden. Er wurde nur 57 Jahre alt. Woran er gestorben ist, ist bisher noch nicht klar. Jetzt wurde allerdings bekannt: Mick soll unter Depressionen gelitten und kurz vor seinem Tod große finanzielle Probleme gehabt haben.

Wie Daily Mail berichtet, soll Mick gerade erst 1,5 Millionen Pfund, also umgerechnet etwa 1,6 Millionen Euro, bei einem Immobilienprojekt verloren haben. Dazu kommen offenbar über 5 Millionen Pfund – also etwa 5,6 Millionen Euro – Schulden aufgrund eines Hotelinvestments. "Mick ging es nicht gut. Einige seiner Geschäfte wurden finanziell problematisch und haben ihm ernsthafte Sorgen bereitet", meinte eine Quelle. Laut ehemaligen "The Only Way Is Essex"-Kollegen und Freunden soll er außerdem Depressionen und Selbstmordgedanken gehabt haben.

Ob es sich bei Micks Tod möglicherweise um einen Suizid handeln könnte, wollte die örtliche Polizei bisher noch nicht kommentieren. Ein Tweet des TV-Stars, den er noch am Tag seines Ablebens postete, sorgt allerdings für Spekulationen. Darin heißt es: "Erinnere dich am Ende einfach selbst daran, dass du dein Bestes getan hast und das ist genug."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

