Große Trauer um Hank Aaron (86)! Der ehemalige Baseballer wurde zu einer absoluten Legende seiner Sportart und im Laufe seiner Karriere dreimal mit dem Gold Glove Award ausgezeichnet. 1974 gelang es ihm sogar, den Rekord von Babe Ruth von 714 Home Runs zu übertreffen. Wegen seiner großen Erfolge wurde der einstige Milwaukee-Brewers-Spieler 1982 auch in die Baseball Hall of Fame aufgenommen. Nun wurde bekannt, dass Hank verstorben ist.

Diese traurige Nachricht bestätigte seine Tochter gegenüber dem Fernsehsender CBS46. Demnach sei das Sportidol an diesem Freitagmorgen verstorben. Weitere Einzelheiten zu seinem Tod gibt es nicht. Ebenso wenig ist bekannt, ob Hank zuletzt gesundheitliche Probleme hatte. Er wurde 86 Jahre alt und hinterlässt neben seiner Frau Billy auch seine sechs Kinder.

Im Netz nahmen bereits zahlreiche Fans Abschied von dem Ex-Sportler, der es bis zum Ende seiner Karriere sogar auf 755 Home Runs gebracht hatte. "Ruhe in Frieden, mein Kindsheitsheld" oder "Hank Aaron hat einer ganzen Generation so viel bedeutet, das kann man nicht in Worte fassen", brachten nur zwei User auf Twitter ihre Trauer zum Ausdruck.

