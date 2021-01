Was sagen Niko Grieserts (30) Eltern eigentlich zum TV-Debüt ihres Sohnes? Der Junggeselle sucht seit dem 20. Januar als Der Bachelor im Fernsehen nach der großen Liebe. Nachdem das Verhalten des ehemaligen Rosenkavaliers Sebastian Preuss (30) im Netz stark kritisiert wurde, ist klar: Die Männer werden während und nach der Show genau unter die Lupe genommen. Niko scheint damit kein Problem zu haben. Jedoch wollte er wohl sichergehen, dass auch die wichtigsten Menschen in seinem Leben nichts dagegen haben: Denn der Muskelmann rief seine Eltern an, um mit ihnen über seine Teilnahme zu sprechen!

Nachdem er erfahren hatte, dass er der neue Bachelor ist, habe er gleich seine Eltern kontaktiert. Gegenüber Bild plauderte der 30-Jährige nun aus, wie diese auf die Neuigkeiten reagierten: "Sie freuen sich beide für mich! Ich habe mit meinem Vater darüber gesprochen und er vertraut mir da voll und ganz. Die Unterstützung meiner Familie ist mir sehr wichtig." Besonders die Meinung seines Vaters könnte für ihn wohl von großer Bedeutung sein – denn der ist amtierender Oberbürgermeister von Osnabrück und steht daher auch in der Öffentlichkeit.

Bereits im Promiflash-Interview erzählte Niko, dass sein Umfeld ihn bei dieser abenteuerlichen Reise im Fernsehen unterstütze. Diese wird erstmals komplett in Deutschland stattfinden, worauf sich der Osnabrücker sehr freue: "Der erste Bachelor im eigenen Land zu sein, ist für mich eine große Ehre und ich bin sehr stolz darauf."

Instagram / wolfgang.griesert Wolfgang Griesert, Vater des neuen Bachelors Niko Griesert

TVNOW / Ruprecht Stempell Niko Griesert, Bachelor 2021

Instagram / nikogriesert Niko Griesert und sein Bruder Alex

