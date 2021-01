Den ganzen Donnerstag über trudelten Glückwünsche aus aller Welt bei Kamala Harris (56) ein. Als erste Frau, als erste Schwarze und als erste US-Amerikanerin mit indischen Wurzeln war die 56-Jährige am Tag zuvor als Vizepräsidentin vereidigt worden. Nur wenige Stunden danach standen bereits die ersten Amtshandlungen auf der Agenda: Während Präsident Joe Biden (78) Anordnungen unterzeichnete, schwor Harris drei neue Senatoren ein und hielt eine Fernsehansprache. Und auch ihr erster ganzer Tag als Vizepräsidentin gestaltete sich überaus ereignisreich.

Zusammen mit ihrem Mann, Second Gentleman Doug Emhoff, Joe Biden und dessen Ehefrau First Lady Dr. Jill Biden (69) nahm Harris im Bankettsaal des Weißen Hauses an einem digitalen Gottesdienst teil. Zu einem anderen Zeitpunkt des Morgens telefonierte sie dann mit Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dem Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, in die die USA wieder eintreten werden. Ghebreyesus habe sich dem Magazin People zufolge "geehrt" gefühlt und sich für die Bemühungen bedankt.

Später wohnten Harris und Biden noch der ersten Pressekonferenz der neuen Administration bei. Der Termin, bei dem auch Beamte aus dem Gesundheitswesen zugegen waren, drehte sich um die Bewältigung der derzeitigen Pandemie. Im Anschluss daran stand dann noch ein Treffen mit dem führenden Gesundheitsexperten Dr. Anthony Fauci sowie den Koordinatoren der Corona Task Force ("Corona-Sonderkommission") an. "Wir haben mit voller Kraft losgelegt", twitterte Harris danach.

Getty Images Doug Emhoff, Kamala Harris, Joe Biden und Jill Biden bei einem Gottesdienst, Januar 2021

Getty Images US-Vizepräsidentin Kamala Harris und US-Präsident Joe Biden, Januar 2021

Getty Images Kamala Harris bei der Amtseinführung von Joe Biden in Washington D.C. im Januar 2021

