In Washington wurden Joe Biden (78) und Kamala Harris (56) gerade zum nächsten Präsidenten und zur Vize-Präsidentin der USA vereidigt. Obwohl die Zeremonie dieses Mal aufgrund der aktuellen Gesundheitskrise etwas anders ablaufen musste als gewohnt, nahmen dennoch einige Promis und natürlich auch ehemalige Präsidenten an der Veranstaltung teil. Auch Ex-Präsident Barack Obama (59) und seine Frau Michelle (57) waren mit dabei – und legten zu diesem Anlass einen besonders eleganten Auftritt hin!

Der ehemals mächtigste Mann der Welt erschien in einem klassischen schwarzen Mantel über einem dunkelblauen Anzug. Dazu trug er einen schwarzen Schal und eine passende Maske. Für einen absoluten Hingucker sorgte allerdings die ehemalige First Lady. Sie setzte auf eine Kombi aus einer roten Stoffhose, einem beerenfarbenen, bodenlangen Mantel und einem dazu passenden Rollkragenpullover. Absoluter Eyecatcher bei dem Look war ihr großer Statementgürtel.

Stars wie Lady Gaga (34), Jennifer Lopez (51) und Garth Brooks sorgten bei der Zeremonie für die musikalische Untermalung. Vor allem Lady Gaga fiel dabei mit ihrem ausgefallenen Outfit auf. Viele Fans erinnerte ihr heutiger Look an die Hunger Games-Filme.

Anzeige

Getty Images Douglas Emhoff, Kamala Harris, Jill Biden und Joe Biden in Washington

Anzeige

Getty Images Barack und Michelle Obama bei Joe Bidens Vereidigung

Anzeige

Getty Images Lady Gaga bei Joe Bidens Vereidigung

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de