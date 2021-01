Große Trauer um Tony Jones: Der Ex-American-Football-Spieler ist tot. Von 1988 bis 2000 spielte Tony, der auch unter dem Namen T-Bone bekannt ist, in der National Football League für die Vereine Cleveland Browns, Baltimore Ravens und Denver Broncos. Insgesamt zweimal wurde er in dieser Zeit Super-Bowl-Champion. 1998 wurde Tony außerdem in die Franklin County Sports Hall of Fame aufgenommen. Nun geben seine ehemaligen Teamkollegen eine traurige Nachricht bekannt. Tony ist mit gerade einmal 54 Jahren verstorben.

Footballstar Rod Smith schreibt etwa auf Twitter: "Wir haben einen großartigen Mann verloren, der zufällig auch ein verdammt guter Ballspieler war. Wir lieben dich und vermissen dich, Bone. Einer der besten Tackles der Broncos aller Zeiten." Woran T-Bone gestorben ist, ist nicht bekannt.

Dass sein Tod jedoch überraschend ist, macht auch ein Tweet eines weiteren Kollegen deutlich. "Schrecklich traurige Nachricht heute, Tony war ein großartiger Teamkollege und wunderbarer Mensch", äußert Ex-Broncos-Receiver Ed McCaffrey seinen Schmerz auf der Plattform.

Getty Images Tony Jones bei einem Denver-Broncos-Spiel

Getty Images American-Football-Spieler Tony Jones

Getty Images Tony Jones, 1998



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de