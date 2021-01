Heute Abend startet die vierte und letzte Dreier-Gruppe in ihr Dschungelshow-Abenteuer. In der Dschungelcamp-Ersatzshow haben bereits neun Realitystars ihre "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"-Tauglichkeit unter Beweis gestellt. Nun sind Djamila Rowe (53), Xenia Prinzessin von Sachsen (34) und Filip Pavlovic (26) dran. Doch wenn es nach den Promiflash-Lesern geht, steht der Gewinner in dieser Gruppe schon fest: In einer Umfrage wählte eine klare Mehrheit Filip zum Favoriten!

In der Promiflash-Umfrage waren sich immerhin 1.177 von insgesamt 1.825 Fans [Stand: 24.01.; 21:45 Uhr] absolut sicher, dass sich der ehemalige Die Bachelorette-Kandidat in dem Format am besten schlagen wird. Damit sehen ganze 64,5 Prozent der Leser den 26-Jährigen jetzt schon unter den Halbfinalisten. Seine beiden Mitstreiterinnen kommen hingegen vor ihrem Einzug noch deutlich schlechter bei den Dschungelshow-Zuschauern an. Xenia konnte gerade einmal 536 Stimmen, also 29,4 Prozent, ergattern. Djamila trauen sogar noch weniger Leser den Sieg zu. Sie bekam gerade einmal 112 und somit nur 6,1 Prozent der Stimmen.

Nur zwei Kandidaten aus Gruppe vier werden es bis ins Halbfinale schaffen. Sie treffen dann in der kommenden Woche auf Mike Heiter (28), Zoe Saip, Lars Tönsfeuerborn (30), Lydia Kelovitz, Christina Dimitriou (29) und Sam Dylan (29). Sie alle konnten sich bereits in den vergangenen Tagen einen Platz in der nächsten Runde erspielen.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" auf TVNOW.de

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic, Ex-Bachelorette-Kandidat

Kadir Ilboga Xenia Prinzessin von Sachsen, Dschungelshow-Kandidatin

Instagram / djamilajayda Djamila Rowe im Dezember 2020

